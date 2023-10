Clessidra entra nel capitale di Oma

Clessidra, in qualità di gestore dei fondi Crf e Crf Parallel Fund, entra nel capitale di Oma, controllata dalla famiglia Pepe, attiva nello stampaggio e nella lastratura di particolari in lamiera dedicati a produzioni di autovetture di alta gamma. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, 180 dipendenti e tre siti produttivi, due dei quali in Italia (Grugliasco e Druento, nell'area di Torino) e uno in Francia (Cerizay), l'azienda ha registrato dal 2018 al 2022 una crescita costante del 20% annuo, raggiungendo nel 2022 un fatturato di circa 47 milioni e un ebitda di circa 2,4 milioni. Attraverso un aumento di capitale, Clessidra Capital Credit Sgr fornirà a Oma le risorse necessarie per completare il piano di investimenti e sostenere le nuove commesse e produzioni. Dopo l'aumento di capitale, la famiglia Pepe manterrà il suo ruolo di azionista di riferimento. L'attuale team manageriale di Oma, guidato dal fondatore Girolamo Pepe, dal presidente Francesco Pepe e dall'amministratore delegato Marco Milanesio, continuerà a gestire l'azienda.