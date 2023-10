Askatasuna: Allasia, venga sgomberato senza più tentennamenti

"Si proceda immediatamente, senza più tentennamenti, allo sgombero del centro di Askatasuna ripristinando condizioni di legalità in quel palazzo occupato". Lo dice il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, commentando le misure cautelari notificate dalla Digos di Torino a 6 attivisti del centro sociale. "Quando leggo questi fatti - evidenzia Allasia - e ricordo dichiarazioni di alcuni colleghi del Consiglio, che si ostinano a difendere qualcosa che è ormai assolutamente indifendibile, sorrido per non piangere. Come si fa ancora a giustificare l'esistenza di quel centro? Cosa stiamo ancora aspettando per liberarlo?". Con gli elementi raccolti nelle indagini" essere tolleranti non serve a nulla, - prosegue Allasia - non si può continuare a far finta di niente considerando quel luogo come un 'normale' centro sociale e quindi si deve agire per liberarlo subito. Non possiamo continuare ad accettare che sia il ritrovo di chi pianifica ed organizza azioni delinquenziali ai danni di persone e del patrimonio pubblico, in sfregio di ogni regola e legge". Il presidente del consiglio regionale, infine, annuncia che sta preparando "un altro ordine del giorno, affinché anche la Regione si faccia parte attiva per sollecitare lo sgombero del centro Askatasuna. Quel palazzo deve tornare nelle disponibilità della città, dei cittadini perbene e non di facinorosi che se ne infischiano della legge, ed in nome di presunte battaglie ideologiche si macchiano di qualunque reato. Lo dobbiamo a coloro che ogni giorno continuano a credere nelle istituzioni e nello Stato. Ora - conclude Allasia - sgomberiamo ed assegniamo quel palazzo, e tutti gli altri occupati abusivamente, ad una, o a più associazioni di Torino, realtà che si prendono davvero cura di chi ha bisogno ed è in difficoltà",