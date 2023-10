ALTA TENSIONE

Askatasuna, "laboratorio di violenza"

È quanto si legge nel pronunciamento della Cassazione che ha riconosciuto nell'attività del centro sociale di Torino l'associazione per delinquere. Dai No Tav ai tentativi di infiltrarsi nei collettivi pacifici come quelli ambientalisti per radicalizzarne la protesta

Un vero e proprio “laboratorio di sperimentazione” di violenza. È quello che secondo la Cassazione Askatasuna, il centro sociale di Torino di cui 6 attivisti oggi sono stati colpiti da misure cautelari, ha creato in città e soprattutto in Val di Susa, nella lotta contro la Tav. È quanto si legge nel pronunciamento degli ermellini che ha riconosciuto nell’attività di Askatasuna l’associazione per delinquere. Secondo la corte suprema l’autorità giudiziaria ha confermato in capo ai leader del centro sociale la sussistenza di una “organizzazione stabile che ha dimostrato di essere operativa in più settori sociali, con distribuzione e riattribuzione periodica di compiti specifici e un notevole grado di riconoscenza e riconoscimento verso le figure divenute più carismatiche ed autorevoli con un programma delittuoso nel cui ambito le cosiddette lotte sociali sono state alimentate grazie ad iniziative economiche comuni e poi realizzate con preordinate e sistematiche violenze”.

L'inchiesta che ha portato al maxi processo per associazione a delinquere, è iniziata nel 2019. Gli investigatori della Digos, attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno ricostruito la storia di Askatasuna e di tutte le sue ramificazioni, dal mondo studentesco alle lotte per la casa, per i diritti degli stranieri. Nel dossier in mano ai giudici vengono descritti gli scontri e le violenze avvenute nelle piazze a Torino, come ad esempio gli assalti nei cortei del 1° Maggio agli spezzoni del Pd e in Val di Susa al cantiere della Tav Torino-Lione. Ma nelle carte ci sono anche i tentativi di infiltrarsi nei collettivi pacifici come quelli ambientalisti per radicalizzarne la protesta. Stesso discorso in occasione delle proteste dei movimenti studenteschi. Nei momenti in cui nei cortei la tensione saliva, gli investigatori hanno sempre identificato volti noti e leader del centro sociale torinese, che in Italia rappresenta l’ultimo fortino di quello che un tempo era l'Autonomia.

A proposito degli spazi occupati a Torino, l’edificio di corso Regina Margherita e il centro sociale Murazzi lungo le rive del Po (a quest’ultimo sono stati posti i sigilli in quanto inagibile), le attività economiche di Askatasuna sono riprese, anche se il Tribunale del Riesame lo scorso 10 maggio ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati degli antagonisti che contestava il sequestro probatorio di diverse strumentazioni per i concerti. Un’attività imprenditoriale che, secondo la Cassazione, serve a finanziare le azioni violente del sodalizio. I sei antagonisti che oggi hanno ricevuto l’obbligo di firma sono imputati nel maxi processo in corso a Torino.