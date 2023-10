Artissima, iniziative di Intesa Sanpaolo alle Gallerie d'Italia

Intesa Sanpaolo, per il quarto anno main partner di Artissima, conferma anche nell'edizione 2023 il suo impegno di promozione dell'arte moderna e contemporanea, valorizzando le proprie collezioni d'arte, i musei delle Gallerie d'Italia. In occasione di Artissima 2023 la Banca presenta dal 3 al 5 novembre nella sala immersiva delle Gallerie d'Italia Torino "La condizione umana", mostra a cura di Jacopo Crivelli Visconti, critico d'arte e curatore indipendente. La rassegna di opere video, molte delle quali esposte per la prima volta in Italia, vedrà artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti ad Artissima. Intesa Sanpaolo è inoltre presente in fiera, all'interno del proprio spazio espositivo all'Oval, con una selezione di opere fotografiche di Luca Locatelli, nell'ambito della mostra "Luca Locatelli. The Circle. Soluzioni per un futuro possibile", in corso alle Gallerie d'Italia fino al 18 febbraio 2024. All'interno della fiera Intesa Sanpaolo promuove domenica 5 novembre alle 12.30 al Meeting Point il talk "L'importanza della formazione", una tavola rotonda tra studenti e professionisti del mondo dell'arte. L'incontro, curato da Alice Mammi con il contributo di Filippo Bucchieri, nasce nell'ambito delle sinergie sviluppate tra Artissima e il corso "Gestione dei patrimoni artistico-culturali e delle collezioni corporate" realizzato da Gallerie d'Italia Academy di Intesa Sanpaolo con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Cari. Nei giorni della fiera, infine, l'ingresso alle Gallerie d'Italia Torino sarà gratuito per i possessori del biglietto Artissima.