Ufficio Cittadinanza, Torino valuta sportello unico per pratiche

Potenziare il personale dell'Ufficio Cittadinanza all'anagrafe centrale di Torino, valutando la creazione di un ufficio unico per tutte le pratiche di accesso alla cittadinanza italiana. A chiederlo una mozione dei consiglieri Pd Abdullahi Ahmed e Nadia Conticelli e Tiziana Ciampolini di Torino Domani, illustrata oggi in Commissione. L'atto invita anche la Città a promuovere protocolli con i coordinamenti delle associazioni di migranti e ad investire ulteriori risorse per le politiche per la multiculturalità e l'inclusione dei nuovi cittadini, valutando la costituzione di un tavolo interassessorile. Il documento chiede, inoltre, di ripristinare in anagrafe centrale la postazione istituzionale per il giuramento di cittadinanza, sospesa durante l'emergenza pandemica e non più riattivata. Si invita, infine, sindaco e giunta ad attivarsi col governo affinché il nuovo Decreto sicurezza preveda una riduzione dei tempi di attesa per la conclusione della pratica di cittadinanza. "L'amministrazione sposa le proposte dell'atto" ha detto l'assessore ai Servizi demografici Francesco Tresso, ricordando però "le carenze di organico in Comune e che è attivo un solo sportello dedicato alle pratiche di cittadinanza con una sola persona". Tresso ha quindi proposto di organizzare un evento annuale ufficiale in un luogo aulico della città per celebrare chi ottiene la cittadinanza italiana, svincolato dal momento del giuramento in anagrafe.