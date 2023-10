Festival dell'Economia Torino, dal 30 maggio al 2 giugno

Dal 30 maggio al 2 giugno 2024 Torino sarà nuovamente la capitale mondiale dell'Economia. Studiosi e relatori provenienti da tutto il mondo si confronteranno sul tema di questa edizione del Festival Internazionale dell'Economia: "Chi possiede la conoscenza". L'obiettivo è riflettere su chi controlla e sfrutta le immense fonti di dati e sulla possibilità che le diseguaglianze nell'accesso e nella capacità d'uso della tecnologia aumentino le tensioni sociali già esistenti. Altri interrogativi fondamentali riguardano gli aspetti etici e l'origine delle informazioni generate da macchine (fra i casi più celebri ChatGpt). Dopo il successo delle prime due edizioni, che si sono occupate di "Merito, diversità e giustizia sociale" (2022) e di "Ripensare la globalizzazione" (2023), il Festival porterà a Torino, economisti, internazionali e italiani, ma come sempre anche storici, sociologi, giuristi, informatici, scienziati e studiosi dei media. Con loro si confronteranno i protagonisti del mondo economico, esponenti di spicco del mondo dell'impresa, del commercio e delle professioni, insieme ad esponenti di istituzioni e associazioni. Il Festival, come sempre, si strutturerà attraverso lezioni magistrali ma si articolerà poi in tanti diversi formati: dalle parole chiave ai dialoghi, dagli interventi di grandi 'testimoni del tempo' ai forum tra studiosi e protagonisti della vita economica. Il Festival Internazionale dell'Economia è ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza con la direzione scientifica di Tito Boeri. La manifestazione è promossa dal Tolc (Torino Local Committee), che riunisce Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Camera di Commercio di Torino, Unioncamere Piemonte, Unione Industriali Torino e Legacoop, coordinati dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto.