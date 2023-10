Scommesse: pm Milano-Torino si coordinano dopo denunce a Corona

C'è un coordinamento tra la Procura di Milano, che indaga su Fabrizio Corona sulla base delle denunce per diffamazione presentate dall'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e da Nicolò Casale, difensore della Lazio, e quella di Torino, che coordina il fascicolo sul presunto giro di scommesse su piattaforma illegali, nel quale risultano indagati Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Sulla base delle querele presentate dai due calciatori, tirati in ballo dall'ex agente fotografico ai microfoni di Striscia la Notizia, sono stati iscritti per diffamazione aggravata a mezzo stampa lo stesso ex re dei paparazzi, il direttore del tg satirico Antonio Ricci e l'inviato Valerio Staffelli, come atto di garanzia dovuto a seguito delle denunce. E' probabile che nel corso delle indagini milanesi, coordinate dal pm Pasquale Addesso e seguite anche dal procuratore Marcello Viola, venga interrogato anche lo stesso ex agente fotografico, che il 12 ottobre scorso era stato ascoltato come persona informata sui fatti nell'ambito delle indagini torinesi. Corona che, anche attraverso il suo sito di riferimento Dillingernews.it, ha fatto diversi nomi di calciatori coinvolti, a suo dire, nel presunto scandalo, tra i quali anche quelli di Zaniolo, Tonali e Fagioli. Gli inquirenti milanesi sono interessati anche ad acquisire, coordinandosi con i colleghi di Torino, quel verbale con la testimonianza di Corona, anche per verificare eventuali profili di rivelazione del segreto d'ufficio o di calunnie. Allo stato, alla Procura di Milano è stato comunicato dai pm di Torino che non ci sono profili di sovrapposizioni tra i due fascicoli, anche perché i nomi di Casale e El Shaarawy non sono agli atti dell'inchiesta torinese.