Torino, approvata la revisione tariffaria ai cimiteri

Una tariffa "più leggibile", maggior flessibilità per i ricongiungimenti familiari, nuove regole per le urne cinerarie che, dopo modifica del Regolamento, potranno anche essere interrate, e canoni differenziati e agevolati, fino al 20% in meno, a seconda della posizione dei loculi. Sono alcune delle novità introdotte con revisione dell'impianto tariffario dei servizi cimiteriali approvata oggi dalla Giunta comunale di Torino. Fra le novità anche l'ampliamento dei gradi di parentela ammessi per gli avvicinamenti, tariffe onnicomprensive per le operazioni di esumazione ed estumulazione, servizio gratuito di giacenza in deposito di salme e ceneri e di approntamento delle fosse per le salme inconsunte. Viene inoltre introdotta una tariffa differenziata tra cremazione con cassa in cellulosa e cassa con zinco. Le voci tariffarie saranno suddivise in autorizzazioni, assegnazioni/concessioni, forniture/servizi, operatività. Per quel che riguarda le assegnazioni/concessioni, è previsto un incremento del 6% che assorbe in parte gli adeguamenti Istat e consente di bilanciare la riduzione del 20% dei canoni dei cosiddetti manufatti meno appetibili, ad esempio i loculi sotterranei. "Si tratta - spiega l'assessora Chiara Foglietta - di una revisione tariffaria che la città attendeva da decenni, volta non soltanto a un necessario adeguamento dei costi ma ad una complessiva semplificazione, nell'ottica di un servizio ancora più efficiente e comprensibile per il cittadino, nel difficile momento del commiato".