Olimpiadi: Russi (M5s), sbagliò chi non considerò Torino da sola

"Nel 2018 il Movimento 5 stelle presentò Torino come unica candidatura ragionevole per le Olimpiadi 2026, che proponeva il riutilizzo e la rigenerazione di tutti gli impianti esistenti, in un'ottica di sostenibilità sia ambientale che economica. Ieri in Consiglio comunale abbiamo respinto un atto che parlava di occasione persa e oggi Cirio parla di un 'errore del passato'. Ma l'errore del passato, in realtà, fu di chi non volle prendere in considerazione la candidatura di Torino". A dirlo il capogruppo M5s in Sala Rossa, Andrea Russi. "Noi ci tirammo fuori nel momento in cui diventò una candidatura a tre - ricorda -. Questa sì, una scelta sbagliata e non sostenibile a livello ambientale ed economico, come dimostrato dai costi quasi triplicati rispetto al budget iniziale e dai flop del ring di Baselga e del bob di Cortina". E a proposito del bob, per il quale il Piemonte è tornato a candidarsi, Russi sottolinea che "Malagò preferì Cortina a Cesana, anche quando la candidatura di Torino era ancora in piedi: una lunga catena di errori - attacca - commessi da chi ha l'onere di organizzare i Giochi. Errori - conclude Russi - a cui, oggi, si deve porre rimedio, purtroppo, con i soldi dei contribuenti, già tartassati dal caro vita".