Bertola nominata nuova direttrice della Gam

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Torino Musei annuncia la nomina di Chiara Bertola a Direttrice della GAM - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino. A seguito della manifestazione di interesse per la raccolta delle candidature, scaduta lo scorso 12 settembre, il Consiglio Direttivo della Fondazione ha deliberato la nomina della Commissione valutatrice esterna, i cui membri sono stati scelti tra profili di assoluta e comprovata competenza, indipendenza e caratura internazionale. Tutti i commissari sono riconosciuti e apprezzati nel mondo dell'arte moderna e contemporanea e vantano esperienze con le principali istituzioni museali nazionali e internazionali. Si tratta di: Sylvain Bellenger, Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte; Elena Filipovic, Direttrice della Kunstmuseum Basel; Lorenzo Giusti, Direttore della GAMeC di Bergamo; Chiara Parisi, Direttrice del Centre Pompidou-Metz; Alberto Salvadori, Magazzino Italian Art New York e Direttore ICA Milano. La Commissione ha esaminato tutti i curricula e i progetti elaborati dai partecipanti alla selezione in possesso dei requisiti richiesti e sentito a colloquio una rosa di candidati i cui profili sono stati ritenuti maggiormente in linea con i requisiti richiesti dall'avviso. Sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle motivazioni indicate dalla Commissione, il Consiglio Direttivo, con consenso convinto ed unanime, ha nominato Chiara Bertola, rilevando nel profilo una solida esperienza nella gestione di istituzioni museali e una profonda comprensione delle specificità del Museo e delle sue esigenze.

Nata a Torino nel 1961, Chiara Bertola vive e lavora a Venezia. È curatrice del progetto di arte contemporanea "Conservare il futuro" alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia dal 1999 a oggi. Dal 2014 è socia fondatrice della Venice Gardens Foudation di Venezia con il compito di restaurare giardini e farvi crescere l'arte. Ideatrice e curatrice del Premio FURLA per giovani artisti italiani dal 2000 al 2015. E' stata direttrice artistica dell'Hangar Bicocca di Milano dal 2009 al 2012 dove ha ideato e curato il progetto sperimentale Terre Vulnerabili a growing exhibition, una mostra lungo un anno in 4 tappe di crescita. Dal 1996 a 1998 è stata Presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia. Tra i curatori fondatori del Progetto Ars Aevi per la costituzione del Nuovo Museo di Arte Contemporanea di Sarajevo. E' stata curatrice del "Padiglione Venezia" della Biennale Internazionale d'Arte di Venezia e della XV Quadriennale di Roma. Ha curato diverse mostre personali e collettive in Italia e all'estero.