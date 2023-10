ECONOMIA DOMESTICA

Iren batte gli americani e si prende Egea

Ora è ufficiale, quella che fino a qualche settimana fa era una preferred bidder da stasera è l'offerta vincitrice. Nei prossimi giorni l'incontro tra i vertici delle due società. Battuto il fondo Usa Davidson Kempner Thaleia

Ora è ufficiale Iren ha acquisito Egea. Il Consiglio di gestione della multiservizi di Alba, che si è riunito oggi, ha confermato quanto emerso già un mese fa in cui l’offerta di Iren era stata considerata “preferred” rispetto a quella del fondo americano Davidson Kempner. Nei prossimi giorni sono previsti gli incontri con la proprietà secondo le tappe previste dalla procedura per iniziare il processo di integrazione. L’offerta di Iren, si legge in una nota del gruppo “è stata ritenuta completa, soddisfacente e idonea alla valorizzazione e al rilancio degli asset aziendali ed è stata pertanto accettata, con il conseguente avvio di una trattativa in esclusiva fra le parti, in seno alla procedura negoziata di gestione della crisi del Gruppo Egea”.

Egea è una società di luce, gas, teleriscaldamento e raccolta rifiuti in difficoltà almeno da marzo 2022. La crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina ha dato un colpo durissimo ai suoi conti. Il suo debito non è stato reso pubblico ma si aggirerebbe intorno ai 700 milioni di euro. Sono 1.500 i dipendenti di Egea, ai quali Iren ha garantito che non ci saranno licenziamenti.

Già il 28 settembre il Consiglio di gestione si era espresso a favore di Iren, la cui proposta “poggia su un solido piano economico e industriale finalizzato alla crescita e allo sviluppo degli asset di Egea nel modello operativo del gruppo Iren”. Un’operazione “coerente con le linee strategiche presentate nel piano al 2030”, puntando a creare sinergie con le varie branche del gruppo. Un affare, oggettivamente, per Iren che come noto ha una limitatissima possibilità di ricorrere a ulteriore indebitamento: senza quasi metterci un euro, grazie alle banche (creditrici di Egea) si compra una società e, soprattutto, il suo portafoglio clienti.

Il piano di Iren, curato dal presidente Luca Dal Fabbro, prevede l’acquisizione del 90% di Egea, escluso il comparto condomini, la conferma degli attuali obiettivi strategici (guidance) e che, per tre anni, anche le banche creditrici entrino nell’azionariato. Iren ha anche garantito il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. “Crediamo molto in quest’operazione e abbiamo lavorato duramente per formulare una solida proposta industriale – afferma Dal Fabbro – la nostra offerta poggia su un piano economico e industriale finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo degli asset Egea e prevede la generazione di sinergie e la loro integrazione nel modello operativo di Iren, caratterizzato da una forte attenzione verso la crescita del territorio e gli stakeholder locali”.

Da un punto di vista strategico Iren si consolida in Piemonte e respinge l’offensiva lanciata all’inizio della procedura dalla concorrente lombarda A2a che, pur potendo contare su una negoziazione in esclusiva, di fronte alla situazione dei conti (e a una contestuale inchiesta giudiziaria) si era sfilata dalla trattativa. Un’operazione che fa il paio con un’altra condotta in porto nella provincia Granda. Lo scorso 19 ottobre, infatti, Iren – attraverso la società San Germano – ha ottenuto la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati relativi al Comune di Cuneo e ad altri 53 centri della provincia. L’affidamento, della durata di sette anni, coinvolge un bacino complessivo di 163 mila abitanti e ha un valore economico di 98 milioni di euro.