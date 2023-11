Allarme bomba a Domodossola, pacco sospetto vicino a una scuola

Allarme per un pacco sospetto ieri nel pomeriggio a Domodossola, in un parchetto nei pressi di una scuola. Il pacco è stato notato da un passante che ha chiamato la Polizia. Vista la forma sospetta del pacco, e alla luce del momento di particolare tensione, è stato chiesto l'intervento degli artificieri da Torino. All'interno del pacco sono state trovate una pila e della sostanza infiammabile, ma non un innesco. L'ordigno rudimentale avrebbe comunque potuto fare danni qualora fosse stato acceso. Le indagini della Questura di Verbania sono in corso per risalire all'autore del gesto. Si stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza.