Nascondevano hashish e crack in casa, 2 arrestati dalla Polizia

Due uomini di origine marocchina, un 30enne e un 28enne, sono stati arrestati per spaccio di droga dagli agenti di polizia in corso Giulio Cesare a Torino. I poliziotti avevano notato un gruppo di maghrebini discutere animatamente. Uno di questi, il 30enne, alla vista delle pattuglie, ha tentato di fuggire a bordo di un monopattino, ma è stato subito fermato. Dalla perquisizione personale è stato ritrovato nelle sue tasche un coltellino con la lama sporca di hashish, due frammenti della stessa sostanza, uno spray al peperoncino, circa 85 euro in contanti e un telefono che è risultato rubato. Nel suo appartamento, dove viveva con il 28enne, sono stati ritrovati, in una scatola di scarpe, 5 panetti di hashish interi e uno spezzato a metà, per un peso complessivo di circa 580 grammi, 8 involucri termosaldati di crack nascosti in un pacchetto di sigarette e 210 euro.