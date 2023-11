Sgarbi ricorda Ernesto Ferrero, vero signore del libro

"La perdita di Ernesto Ferrero è la fine di una generazione di scrittori che erano stati vicino a Giulio Einaudi, rappresentando la classe dirigente dell'editoria italiana. In tal modo, con altri, ha determinato un'egemonia culturale attraverso la scelta dei libri di case editrici come Einaudi, Garzanti e Mondadori". Lo dice il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, rendendo omaggio allo scrittore, critico, direttore editoriale, traduttore morto ieri all'età di 85 anni. "Per quasi vent'anni poi, dal 1998 al 2016, è stato direttore del Salone internazionale del libro di Torino, funzione che ha svolto come un direttore d'orchestra, e con un'attenzione e un rispetto per gli autori di cui io, che ho partecipato a tutte le edizioni, sono stato testimone. Egli - sottolinea ancora Sgarbi - è stato un vero signore del libro e un amico per tutti gli autori. E questa è stata per lui una condizione di equilibrio interiore e di felicità, di cui ha lasciato testimonianza nel libro di memorie 'I migliori anni della nostra vita'. Ha creduto nell'ordine, nel enciclopedismo e nell'editoria, ma ha anche condiviso lo spirito di ribellione di Celine, di cui fu traduttore. Con lui il libro e tutti gli autori hanno perso un amico".