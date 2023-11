Temporali auto-rigeneranti, allerta gialla su area dello Scrivia

Allerta gialla, giovedì 2 novembre, per il maltempo, nella zona dello Scrivia, nell'Alessandrino al confine con la Liguria. E' l'avviso di Arpa (agenzia regionale per la protezione ambientale) che prevede "un marcato peggioramento" delle condizioni meteorologiche "a causa dell'azione di una profonda e ampia depressione con nucleo sul mare del Nord". In prossimità dell'Appennino ligure si formeranno temporali auto-rigeneranti sulla costa ligure centro-orientale in probabile movimento verso l'Appennino alessandrino", spiega Arpa. Le precipitazioni saranno tuttavia diffuse su tutto il Piemonte con intensità più marcata nelle ore centrali della giornata; sono previsti forti picchi di pioggia anche sul Verbano. La quota delle nevicate è prevista a 1.700 metri sui settori alpini a nord, in rialzo a 2500 m sui rilievi del basso Piemonte. Sono previsti venti forti sui rilievi, in particolare quelli meridionali. Il maltempo dovrebbe terminare dalla serata di giovedì.