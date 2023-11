Protesta per la mensa, genitori e bimbi mangiano ai giardini

I genitori e gli alunni di due classi quinte della scuola elementare Niccolò Tommaseo di Torino domani mangeranno fuori dall'istituto comprensivo di via Dei Mille, in centro, per protestare contro i disservizi della mensa. I genitori dei bambini lo hanno annunciato in una lettera alla dirigente scolastica Lorenza Patriarca, che è anche consigliera comunale del Partito Democratico e presidente della commissione cultura a Palazzo Civico. I bambini e i genitori mangeranno nei vicini giardini Cavour un pranzo fornito dalle famiglie, per esprimere la preoccupazione per i disservizi e la "scarsa qualità del cibo" servito dalla mensa. Dall'inizio del nuovo anno scolastico sono molti i problemi legati al servizio mensa che riscontrati alla Tommaseo, ma anche all'istituto comprensivo Matteotti-Rignon, che è fornita dalla stessa ditta, Ladisa, vincitrice del bando, sia per quanto riguarda la qualità del cibo, che la qualità. Al punto che l'assessora comunale all'Istruzione, Carlotta Salerno, si è interessata di persona alla vicenda per migliorare la situazione che i genitori definiscono "gravissima". La ditta, a quanto si apprende, sarebbe pronta ad aprire un nuovo punto cottura vicino alle scuole del centro, per evitare ulteriori disagi e ritardi.