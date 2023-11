Maccanti e Benvenuto, con la Lega 29 militari in stazioni Torino

"Grazie al lavoro del sottosegretario Molteni e del ministro Piantedosi al Viminale arrivano a Torino 29 militari nelle stazioni. Nel 2020 il governo di sinistra aveva cancellato 'Strade sicure', oggi la Lega assieme al suo vicepremier Salvini mantiene l'impegno preso in campagna elettorale con i suoi elettori: un segnale importante di sicurezza per il Paese e di attenzione verso il nostro territorio". Così i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto. "Il piano di impiego complessivo per rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza nelle principali infrastrutture ferroviarie italiane ne prevede 400 distribuiti in 11 province", ricordano Maccanti e Benvenuto.