Forte nevicata in alta Val di Susa e Vialattea

Arriva la neve nelle principali stazioni sciistiche del Torinese, mentre sul capoluogo cade la pioggia da questa mattina. La prima nevicata ha bussato alle porte dei comuni che fanno parte della Vialattea o che si trovano in Alta Valle di Susa: Oulx, Cesana, Bardonecchia, Sestiere, Pragelato, Sauze e Sansicario. Tanta neve a un mese dall'inizio della stagione sciistica prevista per il ponte dell'8 dicembre. Nevicate più intense si stanno registrando oltre i duemila metri. Nelle storie del profilo social il comprensorio sciistico Vialattea ha pubblicato le foto delle piste imbiancate, con commenti ben auguranti per la stagione. Altri scatti sono stati pubblicati, sempre sui social, dove ci sono anche immagini delle cam installate nei vari Comuni, dagli utenti. Ieri Arpa Piemonte aveva emesso un bollettino in cui venivano anticipate le precipitazioni. Per il prossimi giorni invece è previsto un miglioramento legato ai venti caldi Foehn che soffieranno sulle vallate alpine occidentali e anche in pianura. Ma sabato sera è previsto un nuovo peggioramento.