Lavoro in nero: carabinieri scoprono 11 irregolari nel Torinese

Sei lavoratori irregolari, tra cui un minorenne, su otto. Lo hanno scoperto i carabinieri del del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Torino in un bar-pub di Cafasse, nel Torinese, durante i controlli effettuati a ottobre nei locali e residenze per anziani. I lavorati in nero venivano pagati in contanti, violando così le leggi sulla tracciabilità dei pagamenti. Lavoratori che erano senza tutele ai fini contributivi e assistenziali, specie in caso di infortunio. Altri cinque lavoratori non regolarizzati sono stati scoperti in un ristorante di TORINO. Due di loro erano stranieri irregolari sul territorio nazionale. Complessivamente sono state controllate sette attività, con verifiche su 21 posizioni lavorative. Con sanzioni per oltre 33mila euro.