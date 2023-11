M5s, Parco Gran Paradiso disastro del centrodestra

"Sulla nomina del futuro presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso stiamo assistendo all'ennesimo disastro targato centrodestra". Lo afferma la capogruppo M5s in Regione Piemonte, Sarah Disabato, con il consigliere Sean Sacco. "Le polemiche di numerosi sindaci del Piemonte e della Valle d'Aosta sulla figura di Mauro Durbano, indicato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio al ministro Gilberto Pichetto Fratin senza alcuna condivisione con il governatore della Valle d'Aosta e con il territorio - sottolineano Disabato e Sacco - mostrano l'inadeguatezza del percorso seguito finora dalle forze di centrodestra regionali e nazionali. Una figura come quella del presidente del Parco nazionale del Gran Paradiso dovrebbe essere nominata in totale condivisione, senza calare dall'alto nomi che rischiano di spaccare il territorio". "In Consiglio regionale - annunciano - interrogheremo la giunta Cirio per ottenere chiarimenti e per far sì che venga finalmente aperto un confronto degno di questo nome".