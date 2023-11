Le riforme e i cattolici democratici

Il capitolo delle riforme istituzionali, e costituzionali, non può essere sempre e solo ostacolato pregiudizialmente. È curioso che alla vigilia della presentazione del progetto da parte del Governo sul nuovo e, forse, futuro assetto istituzionale, la sinistra in tutte le sue sfaccettature già organizzata i “comitati del No”. Insomma, prima ancora che decolli il confronto politico di merito, già parte la campagna di demolizione della proposta. Senza alcun approfondimento. Detto in altri termini, tutto ciò che arriva dal “nemico” politico va sabotato e sconfitto. Altro che la “democrazia dell’alternanza”. Qui, siamo alla logica degli “opposti estremismi”. Molto ben interpretata dalla sinistra radicale della Schlein e dal populismo dei 5 stelle.

Eppure, si tratta di temi e argomenti che meritano di essere discussi. Come, del resto, hanno sempre fatto i cattolici democratici e popolari. Senza preclusioni e senza pregiudiziali per la semplice ragione che le istituzioni riguardano tutti e non sono argomenti da confutare o da approvare a prescindere. Guido Bodrato, ad esempio, storico leader della sinistra democristiana e autorevole esponente del cattolicesimo popolare e sociale del nostro paese, amava sempre richiamare l’attenzione sul fatto che una delle questioni cruciali attorno alle quali i cattolici impegnati in politica non dovevano mai abbassare la guardia era proprio quella riconducibile alla “qualità della democrazia”. E quindi, grande ed intelligente attenzione ai temi legati alle riforme istituzionali e costituzionali. Che vanno discussi ed approfonditi, sempre. E non è un caso, del resto, che in tutti i tornanti politici più delicati del nostro Paese – a cominciare dall’elaborazione della Carta Costituzionale – la presenza e l’iniziativa dei cattolici popolari è sempre stata decisiva per non dire determinante ai fini della conservazione della democrazia e della tenuta dello Stato di diritto.

Ecco perché, al di là della legittima propaganda dei vari partiti – ma che tale resta –, è indubbio che su questo versante la politica, i partiti, le culture politiche si giocano molto della loro credibilità. A cominciare anche dalla cultura popolare e cattolico democratica. Perché, appunto, sulla forma e sulla concezione della democrazia si è storicamente contraddistinto il pensiero e la cultura popolare. E il tutto ruota attorno ad alcuni caposaldi costitutivi: e cioè, democrazia rappresentativa; centralità del Parlamento; stabilità dei governi; ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica; bilanciamento dei poteri; pieno riconoscimento del pluralismo; cultura delle alleanze. Principi e regole che non sono, come ovvio, dogmi infallibili ma che rappresentano, tuttavia, linee guida attorno alle quali si basa e si articola il confronto politico con i partiti e le altre culture politiche.

Insomma, quando si parla di riforme e istituzionali, sono e restano due gli elementi decisivi per poter affrontare seriamente l’intera questione. Da un lato respingere al mittente qualsiasi tentativo di delegittimare radicalmente la proposta della maggioranza di governo solo perché sono dei nemici politici incalliti con cui non si può e non si deve dialogare. E, in secondo luogo, massima apertura al dialogo ma anche fedeltà, coerente e coraggiosa, alle proprie radici culturali e storiche. Sono, queste, le due dimensioni che da sempre caratterizzano il comportamento politico dei cattolici democratici e popolari nella vita pubblica. E cioè, per dirla con Aldo Moro, “coscienza di sé e apertura verso gli altri”.