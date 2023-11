Portas: Ambiente è tema serio, no approccio ideologico

“Quanto sta accadendo in queste ore al meraviglioso territorio della Toscana ci ricorda quanto accaduto pochi mesi fa in Romagna e quest’estate a Bardonecchia. Non solo, ci ricorda che ormai non sembra esservi confine tra maltempo e disastro ambientale e che gli episodi estremi, sul nostro territorio come in tutto il mondo, accadono a frequenza sempre crescente e sempre più allarmante”. Ad affermarlo è Giacomo Portas, leader dei Moderati e presidente dell'Environment Park di Torino.

“Gravare il tema ambientale di un approccio ideologico e quindi divisivo è quanto di peggio possiamo fare per tutte e tutti noi – prosegue Portas –. L’ambiente è una priorità che ciascuno dovrebbe vivere nel quotidiano, fatta di comportamenti tanto semplici quanto determinanti, senza massimalismi e senza esaltazioni dannose”.

“Sappiamo allo stesso tempo che moltissimo potrebbe essere fatto grazie a politiche industriali, economiche, territoriali innovative. È quindi necessario che tutti i livelli di governo del territorio si facciano carico congiuntamente del tema e lavorino da un lato per la ricerca, l’innovazione e l’applicazione su larga scala e dall’altro lato lavorino con le e i cittadini per diffondere buone prassi sostenibili e condivise”.