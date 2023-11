Ambrogio (FdI), il quadro con Meloni a Torino va rimosso

"Il quadro di Javier Scordato va rimosso da The Others, fiera di arte contemporanea a Torino: così come accaduto nel 2017 con l'opera raffigurante l'ex sindaco di Torino Fassino, politica e istituzioni devono fare quadrato dinnanzi a una provocazione fine sa se stessa, un mezzuccio utilizzato dall'artista per far parlare di sé e per favorire la visibilità dell'opera". Ad affermarlo, in una nota, è Paola Ambrogio, senatrice di Fratelli d'Italia, che fa riferimento a un quadro in cui nel 2017 l'ex sindaco era stato ritratto nudo dallo stesso Scordato a Paratissima, mentre ora la premier nel dipinto ha un tatuaggio con fascio littorio. "Non credo - aggiunge - che si debba nemmeno spendere una parola circa la natura valoriale di una destra, sia italiana che europea, moderna, democratica e del tutto slegata dalle storture fasciste".