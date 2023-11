Traforo Bianco chiuso, +45% medio dei transiti al Frejus

Un aumento medio dei transiti dei mezzi pesanti al tunnel del Frejus del 45% circa, senza però che si evidenzino, al momento, particolari situazioni di criticità per la circolazione, con qualche saltuario congestionamento del traffico proprio alla frontiera con la Francia. Non particolarmente sensibile invece l'aumento del traffico sulle tangenziali di Torino. I dati vengono diffusi dalla Prefettura di Torino, che informa del fatto che il comitato operativo viabilità (Cov) si è nuovamente riunito ieri in Prefettura per monitorare la situazione della viabilità sulle tangenziali di Torino e sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, a poco più di due settimane dalla chiusura del traforo del Monte Bianco. La Sitaf, che gestisce l'autostrada, viene riferito, ha informato che si sono conclusi i lavori prima della galleria Prapontin, con la conseguente apertura alla circolazione di entrambe le carreggiate, mentre rimarrà chiuso fino al 18 novembre lo svincolo di Avigliana ovest in direzione Torino. La necessaria sostituzione di alcuni giunti imporrà invece dal prossimo 7 novembre fino ai primi di dicembre la riduzione a una sola corsia della carreggiata in direzione Torino subito dopo la barriera di Avigliana. Presente alla riunione anche l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) Piemonte, che ha assicurato il proprio supporto per la verifica della coerenza delle modalità e dei parametri di rilevazione delle centraline installate da Sitaf, che ha garantito che integrerà il monitoraggio con altre due centraline idonee a rilevare anche gli ossidi di azoto. L'Arpa ha segnalato che al momento non sono rilevati aumenti significativi di polveri sottili.