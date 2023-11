+Europa chiede la piattaforma digitale per i referendum

Una piattaforma per la raccolta firme digitale. Lo chiede +Europa, che oggi sono scesi in piazza Castello a Torino, per chiedere che venga rispettata la riforma entrata in vigore il 31 dicembre 2021, che prevede questo strumento, gratuito, per la raccolta delle firme necessarie a promuovere referendum e proposte di Legge di iniziativa popolare. "Rivendichiamo il diritto di una piattaforma per la raccolta di firme digitale - ha spiegato Francesco Merlo, tesoriere del gruppo di +Europa Torino - Ma da 672 giorni manca questa piattaforma che il governo è obbligato a realizzare". "Più che una protesta, la nostra è la pretesa che il governo Meloni realizzi questa riforma- ha aggiunto il segretario di +Europa Riccardo Magi - Ma il governo sta bloccando questo strumento fondamentale".