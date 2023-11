ECONOMIA DOMESTICA

Gianduiotto, guerra con la Svizzera

Lindt si oppone al riconoscimento in sede europea dell'Indicazione Geografica Protetta. Vuole che nel disciplinare venga inserito anche il latte, snaturando la ricetta sabauda. Fronte con le istituzioni per far valere le ragioni a Bruxelles. In ballo affari per 200 milioni

Gianduiotto made in Turin? C’è chi dice no. Il progetto volto a ottenere il riconoscimento Igp, il marchio di Indicazione Geografica Protetta, per il celebre cioccolatino subalpino “è in stallo perché il Gruppo Lindt si oppone”. A rivelare la “guerra” in atto è il segretario del “Comitato del Gianduiotto di Torino Igp”, Antonio Borra, oggi al convegno “Il Cioccolato delle meraviglie: salute, benessere e felicità”, organizzato nell’ambito di CioccolaTò. Fra le richieste “inaccettabili” del gruppo svizzero, ha sottolineato Borra, quella di “inserire nel disciplinare il latte, ingrediente utilizzato solo dall’industria, perché il vero gianduiotto è fatto solo con tre ingredienti: nocciola, zucchero e massa di cacao”.

Il progetto per l’Igp del gianduiotto torinese è nato nel 2017 e ha il sostegno di quattro facoltà universitarie, di aziende come Ferrero, Venchi, Domori, Pastiglie Leone, e di cioccolatieri come Guido Gobino, Guido Castagna, Giorgio e Bruna Peyrano. Dal palco di CioccolaTò Borra ha chiesto aiuto al Comune e alla Regione Piemonte “per fare rete e ottenere il riconoscimento dall’Europa”. Anche perché “oggi il gianduiotto – ha sottolineato – vale 200 milioni di euro all’anno” e “un gruppo svizzero non può far naufragare un progetto europeo”. Durante il convegno il progetto ha ricevuto l’endorsement anche di Giorgio Calabrese, medico specializzato in Scienza dell’alimentazione e presidente del comitato nazionale per la sicurezza alimentare, che si è impegnato a portare la questione in sede ministeriale.