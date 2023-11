Il condominio dei pusher, 5 arresti a Torino

Cinque persone residenti nello stesso condominio sono state arrestate a Torino per droga nel corso di due diversi interventi di polizia. Lo stabile si trova in corso Vigevano, nel quartiere Barriera di Milano. Due senegalesi di 33 e 34 anni e un gambiano di 37 anni sono stati bloccati mentre cedevano un ovulo di sostanza stupefacente a uno straniero; nella loro abitazione sono stati trovati 170 grammi di marijuana. Alcuni giorni prima erano stati arrestati altri due giovani senegalesi: uno di loro, nel corso di un controllo al primo piano, era stato visto gettare a terra un involucro con del crack. La medesima sostanza, per circa 25 grammi, è stata scoperta nel suo appartamento insieme a materiale utile per il confezionamento delle dosi. Le operazioni sono state eseguite dagli agenti del commissariato di zona con i colleghi del commissariato Madonna di Campagna.