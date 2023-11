Cocaina in carcere, un detenuto denunciato a Ivrea

Gli agenti della polizia penitenziaria di Ivrea hanno denunciato un detenuto egiziano trovato in possesso di cocaina. L'uomo aveva nascosto lo stupefacente all'interno degli slip. L'indagine è nata da un monitoraggio sulla popolazione detenuta per arginare il fenomeno dell'ingresso, del consumo e del traffico di stupefacenti all'interno delle sezioni detentive. "L'operazione - commenta Vicente Santilli, segretario regionale del sindacato di polizia penitenziaria Sappe - dimostra l'abnegazione del personale in servizio a Ivrea che, nonostante la mancanza da mesi di un direttore titolare, dimostra forte motivazione e grande senso del dovere. Chiediamo all'amministrazione penitenziaria nazionale e regionale di assegnare quanto prima dei vertici titolari alla casa circondariale eporediese".