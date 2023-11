Presidente Regione Piemonte, vicini alla Toscana

Novanta volontari, due funzionari, otto idrovore di varia portata, cinque minipale, un mini escavatore, sei mezzi pesanti, 11 mezzi leggeri, 12 pickup. Si compone così la colonna mobile di protezione civile della Regione Piemonte partita stamani da Alessandria per prestare i soccorsi alle zone della Toscana colpite dall'ondata di maltempo. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha sentito telefonicamente il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Gli ho voluto portare la vicinanza del Piemonte e le condoglianze per le vittime", afferma. "Purtroppo - osserva Cirio - il Piemonte conosce bene i drammi di un'alluvione. Proprio in questi giorni ricorre l'anniversario di quella del 5-6 novembre 1994, durante la quale persero la vita 69 persone. Proprio in quei giorni si è consolidata la forza della nostra protezione civile che oggi è un esempio a livello nazionale e internazionale per professionalità e disponibilità". "Come il Piemonte ha ricevuto aiuto quando ne ha avuto bisogno - sottolinea l'assessore regionale alla protezione civile, Marco Gabusi - così le nostre squadre partono ogni volta in cui un'emergenza rende necessario il loro contributo, fatto di grandi professionisti e di mezzi attrezzati".