Ambientalisti arrestati, giudice: "rischio di reati analoghi"

E' per i loro precedenti in iniziative di protesta simili che, secondo il giudice Francesca Zavaglia, è concreto e attuale il pericolo che i tre attivisti di Ultima Generazione arrestati dalla Digos a Bologna il 2 novembre, per il blocco della tangenziale, commettano condotte analoghe. Questo il motivo per cui nell'udienza di ieri, dopo aver convalidato i provvedimenti, sono stati disposti per un 23enne e una 29enne il divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna, mentre alla terza giovane, 26 anni, è stato applicato l'obbligo di firma. Le misure sono per i reati di violenza privata e danneggiamento aggravati, il pm Luca Venturi aveva chiesto i domiciliari. I tre, difesi dagli avvocati Elia De Caro e Mimma Barbarello, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere: la difesa ha chiesto un termine e il processo è stato rinviato al 30 novembre. In particolare il 23enne era stato denunciato a dicembre 2022 per un imbrattamento in Pinacoteca, per un tentato danneggiamento della fontana del Nettuno dello scorso settembre (insieme alle due attiviste arrestate) oltre che per altre proteste in strada. Ad ottobre 2022, inoltre, era stato denunciato per interruzione di pubblico servizio per un blocco sul Grande raccordo anulare a Roma e ad ottobre ha partecipato ad un'altra protesta nella Capitale. Anche le altre due giovani hanno avuto denunce per episodi simili tra Torino, Bari, Roma e Bologna. Il giudice ritiene inoltre che ci siano indizi sulla violenza privata, consistita nel costringere gli utenti della strada a sostare sulla tangenziale, confinata peraltro all'interno di strutture che impediscono l'approdo a percorsi alternativi, prospettando l'investimento di persone se non avessero interrotto la marcia. Anche l'esercizio di diritti fondamentali come sciopero, riunione e manifestazione del pensiero e anche di protesta, sottolinea il giudice, non può ritenersi legittimo quando trasmodi in palese e consapevole lesione di altri interessi e diritti, presentandosi inoltre potenzialmente pericoloso per la comunità tutta.