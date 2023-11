4 novembre: Verbania, "guerre mai fatte per religione"

Sul lungolago di Pallanza, a Verbania, si è svolta questa mattina la cerimonia per la Giornata nazionale delle forze armate e dell'Unità nazionale. Dopo la messa, celebrata nella chiesa di San Leonardo, si è proceduto all'alzabandiera e alla deposizione della corona ai monumento ai Caduti realizzato da Paolo Troubetzkoy. "Le guerre - ha osservato durante la messa Gianmario Lanfranchini, parroco di Omegna e vicario del Vicariato dei Laghi - non sono mai fatte per religione, ma per interesse".