Milano-Cortina: Merlo, non abbandonare impianti del 2006

"Prima l'ex sindaca grillina di Torino Appendino e poi Malagò. E così, Torino, le valli olimpiche e l'intero Piemonte finiscono ko. Si boccia la candidatura di Torino e delle valli olimpiche, favorendo quella di Milano/Cortina, e poi, pur di non farle tornare in Piemonte risparmiando risorse e sfruttando gli impianti esistenti, si sceglie addirittura di andarle a disputare all'estero. Le Olimpiadi italiane che vanno fuori dall'Italia: un'intuizione geniale". E' quanto dichiara Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato (Torino) e Consigliere nazionale Anci. "Al di là di questo capolavoro politico e logistico-organizzativo e di questa sciagurata ed irresponsabile decisione del Cio - sottolinea Merlo - non si può abbandonare al proprio destino, cioè al nulla, l'imbarazzante e complessa eredità di Torino 2006. A cominciare dagli impianti del trampolino di Pragelato e il bob di Cesana. Non è immaginabile, nè pensabile, che le scelte di Appendino prima e di Malagò poi rafforzino ancora una volta l'immobilismo e il disinteresse. Se non si intende più riutilizzare quegli impianti lo si dica apertamente e si proceda allo smantellamento. Ma non si proroghi ulteriormente questa decisione politica e logistica. Ne va della credibilità della politica e, soprattutto, del futuro ambientale ed economico di quei territori".