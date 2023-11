Lancia grossi sassi sui veicoli in autostrada, arrestato

Lancia sassi anche di otto chili sui veicoli in transito in autostrada, ferendo al volto una donna e colpendo un autobus, e viene arrestato dalla Polizia stradale con l'accusa di tentato omicidio. E' accaduto a Oulx in Valle di Susa, dove un cittadino libico è stato fermato da una pattuglia dopo che alcuni automobilisti avevano segnalato un uomo vestito di nero con cappuccio e berretto intento a lanciare pietre in direzione dei mezzi in transito nel centro di Oulx, in prossimità della rampa di immissione in A32. Alla vista delle Forze dell'Ordine, riferisce la Polstrada di Susa, "l'uomo brandiva delle pietre come se volesse lanciarle contro l'autovettura di servizio e subito dopo si voltava e iniziava a correre verso lo svincolo di uscita della A32 di Oulx Ovest, percorrendolo contromano". Ma grazie anche all'intervento di un altro equipaggio della Polizia Stradale e dell'Arma dei Carabinieri, il fuggiasco è stato raggiunto e bloccato. L'arrestato è un uomo di origine libica di 32 anni. E' accusato di tentato omicidio, attentato alla sicurezza dei trasporti, lesioni personali dolose e danneggiamento.