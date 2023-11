Migranti salvati dal Soccorso alpino in Valle di Susa

E' stato salvato dal Soccorso alpino un gruppo di migranti rimasti bloccati ieri sera in Alta Valle di Susa da una forte nevicata mentre tentavano di raggiungere a piedi il confine con la Francia. I dispersi sono localizzati con il Gps a quota 2.350 metri in una zona impervia sotto il monte La Plane, nel territorio di Claviere (Torino). Il gruppo era composto da sette uomini e due donne, una delle quali in condizioni di ipotermia. La squadra mista di soccorso, di cui hanno fatto parte anche operatori della Croce rossa, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, ha raggiunto il luogo a piedi. Alla donna, cui sono stati forniti capi di abbigliamento adatti al freddo, si è parzialmente ripresa grazie ai telini termici. Il gruppo è stato poi accompagnato nel luogo dove i soccorritori avevano dovuto lasciare i fuoristrada, a circa 2.000 metri di quota, e poi portato a Claviere. La donna è stata affidata a un'ambulanza, gli altri alla Croce Rossa.