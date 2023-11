Furti in serie su auto parcheggiate, un arresto

E' stato individuato e arrestato dai carabinieri a Torino il presunto autore di una catena di furti su automobili parcheggiate. Si tratta di un 34enne. I 'colpi' erano stati messi a segno nel quartiere Madonna di Campagna. L'uomo è stato bloccato il 4 novembre quando è stato sorpreso in via Sospello mentre tentava di rubare degli oggetti da una vettura dopo avere rotto il finestrino con un martelletto. Le indagini hanno portato a sospettare che sia l'autore di altre tredici razzie. Il comando provinciale dell'Arma sottolinea che "la collaborazione con la cittadinanza è stata fondamentale per il successo dell'operazione".