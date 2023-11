Scoppio Quargnento: vigili fuoco ricordano colleghi morti

Nei giorni dell'operazione di soccorso in Toscana per l'ondata di maltempo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rivolge un pensiero agli alessandrini Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, morti nel 2019 per lo scoppio a Quargnento. Sui social si ricordano i colleghi "strappati all'affetto dei propri cari da una maledetta esplosione in un cascinale, determinata da un atto doloso".