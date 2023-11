Scuola: da Regione 8,5 milioni alle paritarie per infanzia

L'Assessorato regionale all'istruzione e al merito ha assegnato 8,5 milioni di euro alle scuole paritarie per l'infanzia del Piemonte e ne ha stanziati altri 7,7 per l'anno 2023-24. L'assessore, Elena Chiorino, afferma che con questa iniziativa "garantiamo il diritto allo studio e la libera scelta educativa alle famiglie in tutte le province del Piemonte". "Per mantenere un'adeguata accessibilità ai servizi per le famiglie che vivono nei piccoli centri e arginare il sempre più diffuso fenomeno della desertificazione dei territorio collinari e montani - aggiunge - ho deciso che il riparto delle risorse andrà per il 75 per cento alle scuole dell'infanzia presenti in Comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti oppure nelle frazioni di Comuni più densamente popolati. La scuola è un bene di tutti ed è compito della politica promuovere l'apprendimento assicurando una parità delle opportunità educative". Le risorse, come spiegta l'Assessorato, sono destinate alle spese di gestione e funzionamento sostenute dalle scuole paritarie dell'infanzia. I contributi sono assegnati in parte ai Comuni convenzionati con scuole paritarie, in parte direttamente alle scuole paritarie non convenzionate con gli enti locali, per ciascuna sezione con un numero minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica per le quali il numero minimo è di 8 alunni. Le domande di finanziamento per il bando 2023-2024 dovranno essere inviate entro il 30 novembre 2023.