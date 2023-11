Droga: interventi dei carabinieri nel Torinese, 4 arresti

Quattro arresti e il sequestro di centinaia di dosi di stupefacenti sono il risultato di una serie di controlli svolti dai carabinieri nel Torinese A Strambino i militari della stazione locale, in collaborazione con il Nucleo cinofili di Volpiano, hanno arrestato un ventiseienne per detenzione ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare sono stati trovati 17 involucri termosaldati in cellophane contenenti cocaina per un peso totale di 8,63 grammi. A Grugliasco i carabinieri hanno arrestato un trentenne in flagranza di reato. L'uomo si trovava in un bar e quando ha visto una pattuglia avvicinarsi per un normale servizio di perlustrazione ha tentato di darsi alla fuga. In bocca aveva infilitato degli involucri con una quantità di cocaina corrispondente a cinque dosi. A Chianocco, nel corso di un controllo sulla sicurezza stradale sulla Ss 25, è stato fermato un trentanovenne. In auto aveva 20 grammi di cocaina suddivisi in due involucri termosaldati. I carabinieri della compagnia di Rivoli hanno individuato e arrestato un trentenne con l'accusa di avere spacciato droga ad Alpignano e Rosta. L'uomo era stato notato mentre cedeva una dose di marijuana a un cliente. Le perquisizioni hanno portato al ritrovamento di cocaina, ketamina, ecstasy, un coltello, un sacchetto di marijuana, pasticche sintetiche, un bilancino di precisione.