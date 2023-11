Israele: Fassino, Italia e Ue sostengano sforzi Usa su Gaza

"Le parole estremiste e irresponsabili di un ministro del governo Nethanyahu - 'a Gaza non esistono palestinesi non coinvolti, l'uso della bomba atomica è una possibilità, la vita degli ostaggi a rischio è un prezzo da pagare' - dicono che siamo a in bivio e che la guerra può deflagrare con conseguenze terribili e incontenibili, scavando un solco incolmabile di odio e rancore che pregiudicherebbe qualsiasi soluzione politica del conflitto". E' quanto si legge in una nota diffusa da Piero Fassino, deputato del Partito democratico e vicepresidente della commissione difesa della Camera dei deputati. "Occorre - aggiunge Fassino - un cambio di strategia: la lotta ad Hamas sia mirata, evitando atti che colpendo la popolazione civile favorirebbero chi vuole rappresentare Israele come aggressore, anziché aggredito". "C'è naturalmente da chiedersi - prosegue il deputato dem - se il cambio di strategia sia possibile con primo ministro Nethanyahu, la cui intransigenza appare finalizzata a difendere sé stesso da chi ne chiede le dimissioni. Per questo è tanto più importante l'azione del Segretario di Stato Blinken che, coinvolgendo i paesi arabi punta a un cambiamento di fase che, senza interrompere a lotta ad Hamas, ottenga la liberazione degli ostaggi e eviti che un'azione indiscriminata che spinga la popolazione palestinese e il mondo arabo a solidarizzare con Hamas. Sarebbe la vittoria dei terroristi e di tutti i nemici di Israele, che per sconfiggere Hamas deve separarla dai palestinesi" "È necessario - conclude Fassino - che l'azione americana sia sostenuta attivamente dall'Europa e che anche l'Italia agisca. Solo così si potranno creare le condizioni per la riapertura di un percorso negoziale di pace".