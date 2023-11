Carcere di Ivrea sovraffollato, allarme del sindacato Osapp

Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Osapp denuncia il sovraffollamento nel carcere di Ivrea, dove sono presenti 263 detenuti a fronte di una capienza stabilita di 195. "La carenza di spazi - segnala l'organizzazione sindacale - potrebbe determinare una preoccupante situazione interna nonostante l'impegno e lo sforzo di tutto il personale di polizia penitenziaria che da mesi è chiamato a svolgere carichi di lavoro esorbitanti". L'Osapp chiama in causa l'amministrazione regionale che "sembra non considerare una tale grave situazione di sovraffollamento con molte celle inagibili" e chiede all'amministrazione comunale di Ivrea di effettuare una visita nell'istituto insieme al garante dei detenuti "per appurare le condizioni di vivibilità della popolazione detenuta e il grave disagio in cui operano gli uomini e le donne della polizia penitenziaria".