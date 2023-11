Manovra: Pichetto, tenere piedi per terra, avanti con fiducia

"Il momento è quello che è, il bilancio dello stato deve quadrare", motivo per cui "bisogna tenere i piedi per terra, anche nell’ottica di quello che sta succedendo del mondo, di cui noi siamo parte". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a margine dell'assemblea dell'Unione Industriali Torino, in corso nel capoluogo piemontese, sottolineando che "a parte i dettagli di manovra, su cui ogni ministero deve porre attenzione, l’impegno è sul bilancio, se ci sarà qualche piccolo correttivo vedremo. Andiamo avanti con fiducia". Il ministro ha ricordato che "abbiamo avuto una fiammata di inflazione notevole, è calata un po’ ma i tassi sono alti e un Paese che ha un debito come quello dell’Italia, rimanendo alti i tassi diventa una conseguenza pesante sul bilancio". Secondo Pichetto Fratin, comunque, occorre tenere ben presente anche il contesto internazionale: "La situazione, con la guerra in Ucraina prima e a Gaza ora e con la crisi energetica, va attenzionata", ha detto.