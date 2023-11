Lo Russo, Torino sa fare sistema e sfruttare le opportunità

"Questo territorio sta vivendo un periodo unico. Torino sa fare sistema e sfruttare le opportunità che sono sul piatto, a livello locale e internazionale". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, all'assemblea degli industriali al Teatro Regio. "Torino è una città laboratorio in cui si fa sistema e si guarda al futuro in una prospettiva internazionale. Siamo in un momento in cui serve più Europa e non meno Europa. È l'unico baluardo dei valori formativi del nostro Paese e della nostra città. Torino ha l'ambizione di essere un motore", ha aggiunto il sindaco.