Pichetto, rimodulazione Pnrr? Giusto adeguarsi alla realtà

"E' un adeguamento a una nuova realtà. Il Pnrr è stato pensato in un momento storico che sembra dell'altro secolo. Bisogna valutare in base alle tempistiche, io stesso ho rimodulato molto, qualche miliardo, laddove avevo il dubbio che le opere non sarebbero state concluse entro giugno 2026 ho ritenuto di doverli spostari su altri fondi che non hanno quella scadenza". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, a margine dell'assemblea degli industriali di TORINO al Teatro Regio. "A chi dice 'allora non hai fiducia' vorrei ricordare che quando fai una fognatura e per caso trovi un reperto archeologico sotto blocchi per sei mesi. Si tratta di essere un po' realistici" ha aggiunto.