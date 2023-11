Sangiuliano, il Pannunzio ambiente d'intensa vivacità culturale

"Purtroppo gli impegni di governo non mi permettono di partecipare al cinquantacinquesimo anniversario della fondazione del Centro Pannunzio di Torino, una realtà culturale che con le sue attività porta alta la bandiera dell'idea liberale crociana sviluppata nel dopoguerra da Mario Pannunzio nell'incredibile fucina di talenti giornalistici che fu la rivista settimanale Il Mondo da lui fondata e diretta dal 1949 fino alla chiusura nel 1966". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in vista della cerimonia di stasera a Torino, in una lettera rivolta al presidente. "Furono molte e diverse tra loro - ha aggiunto - le intelligenze raccolte intorno a questa iniziativa editoriale che seppe anche essere un centro di discussione sui principali temi della prima Italia repubblicana grazie ai 'Convegni del Mondo'. L'approccio crociano, vivificato delle eredità di Gaetano Salvemini e Luigi Einaudi, produsse un ambiente di intensa vivacità culturale, in cui esperienze e percorsi differenti si incrociarono, portando al superamento delle pregiudiziali ideologiche dell'immediato dopoguerra. E ciò avvenne a beneficio di una militanza civile non subordinata alle discipline di partito, una militanza capace di accogliere idee delle più varie provenienze per contribuire al progresso sociale, civile e democratico della nostra nazione". "L'Italia di oggi - ha concluso il ministro - deve molto a Mario Pannunzio e la vostra attività da oltre mezzo secolo ha il merito non solo di tener viva la sua memoria, ma anche di promuovere iniziative pienamente rispondenti al suo spirito libero e curioso".