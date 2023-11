Centrodestra, "Lo Russo insufficiente, servono corsi recupero"

Un giudizio "negativo. Se fossimo a scuola sarebbe scritto con la matita rossa e dovrebbe anche fare i corsi di recupero". È quello espresso dal centrodestra in Comune che ha fatto oggi un bilancio di due anni di Giunta Lo Russo. "Un tagliando molto caro per cittadini e imprese torinesi - attacca il vicepresidente vicario della Sala Rossa e vice capogruppo di Forza Italia, Domenico Garcea -, che si trovano a guidare una Panda sgangherata, non certo elettrica, che pagano come se avessero una Mercedes". Fra i temi sollevati dal centrodestra "sicurezza, abbandono delle periferie, aumenti di tasse e tariffe, l'abbandono della vocazione industriale della città, le manutenzioni e la viabilità". Per il capogruppo della Lega, Fabrizio Ricca, "un sindaco ostaggio della sinistra, il più delle volte inconcludente. Potrebbe avere margini di miglioramento - aggiunge -, su alcuni fronti siamo lavorando bene insieme, quando abbandona la sinistra e le battaglie ideologiche inizia a usare la testa e fare cose utili ai torinesi". "Vediamo Torino in una situazione critica - rincara il capogruppo FdI Giovanni Crosetto -, i torinesi desolati, senza prospettive e fiducia per la città e vediamo un rischio quando da parte dell'amministrazione, e in particolare di alcuni gruppi di sinistra, si lascia correre laddove non si dovrebbe, ad esempio sui centri sociali". Per il consigliere di Torino Libero Pensiero Giuseppe Iannò "per fare il punto bisognerebbe che avessero fatto qualcosa, invece vediamo solo slogan". A fronte di questo, conclude Garcea, "il centrodestra si presenta con forza e rinnovata determinazione nel compito di un'opposizione sempre costruttiva e con spirito propositivo, che viene però calpestato e denigrato".