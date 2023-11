VERSO IL 2024

Partiti pigliatutto, assessori esterni a rischio estinzione

Il sistema dei subentri incentiva la promozione in giunta degli eletti così da fare entrare in Consiglio anche i "trombati. A partire dalla Sanità nessuno è disposto a rinunciare a nulla. Così cresce il rischio di avere (di nuovo) degli incompetenti

Un po’ architetti, un po’ ragionieri, in ogni caso tutt’altro che inappetenti. Mai prima dei cambiamenti introdotti dal nuovo statuto della Regione Piemonte, che entreranno in vigore dalle prossime elezioni, i politici piemontesi si erano trovati di fronte a una nutrita serie di allettanti opportunità, traducibili in altrettanti posti che necessitano, tuttavia, di accorti calcoli e solide costruzioni degli schemi.

Lungi dal placare insaziabili bramosie, le innovazioni che moltiplicano le poltrone semmai le accentuano ulteriormente nei partiti, senza distinzione di schieramento, sempre più propensi a restringere nei loro confini i futuri componenti dell’esecutivo, accaparrandosi anche quei tre posti che la legge riserva agli esterni, cioè esperti che il governatore individua per caselle particolarmente delicate al di fuori della stretta cerchia dei campioni delle preferenze. Tutto ruota attorno al provvedimento che introduce la figura del consigliere supplente, ovvero di colui che primo dei non eletti nel collegio subentra sui banchi di Palazzo Lascaris al compagno di partito nominato assessore. Norma che trova la sua ragione nel non lasciare sguarnito il Consiglio o, viceversa, non costringere gli assessori a "perdere" ore sui banchi di via Alfieri rubando tempo al loro ruolo. Almeno nella narrazione ufficiale. Stringi stringi, però, i conglieri supplenti (nel numero massimo di otto) hanno soprattutto un pesante effetto, quello di moltiplicare i posti per i partiti che governeranno per il prossimo quinquennio.

La stessa norma imporrà calcoli attenti non solo al momento della composizione della giunta, quanto e non di meno nella stessa formazione delle liste e nella corsa alle preferenze, tenendo d’occhio chi con più o meno certezza è dato come potenziale componente del futuro esecutivo. E in questi ragionamenti non può che introdursi un ulteriore elemento dato proprio dai tre posti in giunta assegnabili ai non eletti. A dispetto di ormai lontane ipotesi di un loro allargamento, la riforma ha lasciato quella cifra invariata e nessuno pare rammaricarsene. Anzi tra gli scenari possibili assume contorni piuttosto definiti quello che vorrebbe un utilizzo degli esterni ridotto se non addirittura evitato. La spiegazione va ricondotta ancora una volta agli incastri tra componenti della giunta e consiglieri.

Dunque chi può escludere, guardando agli attuali undici assessori, che i futuri non possano essere tutti eletti, in maniera tale da aprire le porte di Palazzo Lascaris al numero più alto di candidati esclusi? Quel che appare sempre più certo, almeno guardando al centrodestra, ma senza escludere una situazione analoga sul fronte opposto, è l’intenzione di non usare neppure una di quelle tre poltrone per figure esterne alla politica. Non sarebbe del tutto una novità, ma la prospettiva di partiti-pigliatutto a partire proprio dal core business regionale ovvero la Sanità dove la politica, almeno per quanto riguarda l’attuale coalizione di governo, non intende affatto rinunciare ad esercitare tutto il suo peso e il suo potere.

La variabile degli esterni non può fare a meno di incrociarne un’altra, sempre frutto della riforma, ovvero quella del listino. Se fino alle ultime elezioni i dieci della lista maggioritaria legata al successo o meno del candidato presidente, in caso di vittoria entravano tutti in Consiglio regionale, oggi non è più così. Certamente blindati i primi cinque, facilmente eletti fino al settimo posto, per gli altri la strada si fa stretta, addirittura chiusa a seconda della percentuale incassata dalla coalizione vincente. Più è alta, più sono gli eletti del proporzionale e quindi meno ne entrano del listino. Da qui l’importanza di accaparrarsi i posti nella prima cinquina e al più i due seguenti. Proprio le posizioni blindate dovrebbero contrassegnare, almeno in parte, i futuri assessori la cui elezione nei rispettivi collegi è impossibile o ad alto rischio.

Per evitare di ricorrere agli esterni, o almeno a una parte dei tre, l’unica via resta proprio quella della lista maggioritaria nelle posizioni garantite. Ci sono poi altri due posti, quelli dei sottosegretari, anch’essi introdotti nello statuto riformato. Insomma un piatto più che ricco e non proprio così a buon mercato per le casse regionali, quello che si presenta ai partiti pronti ad attovagliarsi con il coltello fra i denti, senza dimenticare di fare bene i conti fin dal momento di comporre le liste.