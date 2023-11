Taxi: Lo Russo, quel che serve è piano gestione delle criticità

"La situazione a Torino è tutto sommato sotto controllo e presenta criticità solo in presenza di grandi eventi, quando la domanda raggiunge picchi importanti. Più di un allargamento delle licenze serve un piano di gestione delle criticità in occasione di flussi turistici straordinari e manifestazioni". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, dopo la circolare ministeriale sulle licenze per i taxi. "E' corretto occuparsi della questione, che forse ha dimensioni differenti in altre città, ma per Torino credo che la priorità sia finanziare misure che permettano, come già stiamo facendo, di potenziare il trasporto pubblico locale", conclude Lo Russo.