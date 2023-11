Piemonte, oggi voto su ammissibilità pdl suicidio assistito

Andrà al voto oggi nel Consiglio regionale del Piemonte una delibera sulla valutazione di ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare in materia di suicidio assistito. Il testo era stato depositato nell'agosto scorso dall'associazione Luca Coscioni, che ha organizzato un presidio fuori dalla sede dell'Assemblea legislativa per sostenere il progetto, avversato dal centrodestra che guida la Regione. L'ammissibilità era stata infatti già votata nell'Ufficio di presidenza, senza ottenere voto unanime. "Per me - afferma il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia - la proposta non è ammissibile. Ho espresso voto contrario perché non ritengo che questa legge rientri nella competenza regionale. A mio giudizio non compete alla Regione l'affermazione del diritto del paziente a ottenere dal sistema sanitario pubblico l'assistenza medica per andare incontro alla morte con auto-somministrazione del farmaco". La proposta di legge ha raccolto oltre 11.300 firme, tra le quali quelle di 31 sindaci e dei cittadini di quasi 600 Comuni del Piemonte. Si tratta di un testo, sottolineano i proponenti, che è già stato dichiarato ammissibile dai Consigli regionali di Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. In vista del voto di oggi, il comitato promotore aveva inviato una lettera ai consiglieri regionali piemontesi sollecitando "risposte in tempi certi", e sottolineando come, privati del diritto di scegliere sul proprio fine vita, i malati siano "costretti ad affrontare un'agonia contro la propria volontà", oppure a recarsi in Svizzera, come ha fatto l'attrice Sibilla Barbieri, cui "è stato negato l'accesso alla morte volontaria assistita nonostante fosse in possesso dei requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale". La seduta, che avrebbe dovuto iniziare alle 10, è stata rinviata di mezz'ora per mancanza del numero legale. Fra i provvedimenti all'ordine del giorno, il disegno di legge sulla formazione e il lavoro, l'istituzione del Parco dei cinque laghi di Ivrea, il testo unificato sulla fibromialgia.