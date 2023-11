Lo Russo, "Piantedosi venga a Torino, mancano poliziotti"

"Avevamo preso l'impegno di rispondere alle numerose istanze su quest'area che negli anni di abbandono era diventata un ricettacolo di fenomeni di degrado urbano e una centrale di spaccio e consumo di stupefacenti, che aveva portato nella zona una concentrazione di illegalità. La liberazione e bonifica di questo spazio non risolve il problema, è una parziale soluzione al tema più generale della sicurezza urbana, che è una nostra priorità, e io rivolgo nuovamente un appello al ministro dell'Interno a venire a Torino per rendersi conto della situazione". Così il sindaco, Stefano Lo Russo, che si è recato all'ex Gondrand, oggetto questa mattina di uno sgombero. "Ci rendiamo disponibili ad accompagnarlo nei luoghi più difficili della città", aggiunge il sindaco, sottolineando che "sono centinaia i poliziotti che mancano in pianta organica e crediamo sia importante chiedere che il governo si occupi della sicurezza nelle periferie delle grandi città compresa quella di Torino. Sono molto gli interventi che noi stiamo mettendo in campo - prosegue -, ma senza una adeguata repressione dei fenomeni criminali il lavoro che fa il Comune per limitare i fenomeni di disagio sociale non basta". Per Lo Russo "serve un'azione sinergica, da soli non ce la facciamo, senza un intervento di risorse umane ed economiche da parte del governo - conclude - non riusciremo a riprendere velocemente come ci viene chiesto dai cittadini il controllo del territorio".