Suicidio Assistito: Allasia, legge ammessa ma non proseguirà

"La legge di iniziativa popolare sul suicidio assistito è stata dichiarata ammissibile, ma non avrà sicuramente possibilità di proseguire il suo iter per incostituzionalità di materia". Così all'Ansa il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia, esponente della Lega, dopo il voto positivo dell'Aula sulla delibera di ammissibilità. Allasia ribatte la sua contrarietà al provvedimento, espressa con il no - in Ufficio di presidenza e in Aula - da lui e anche dal vicepresidente di Forza Italia Franco Graglia. Il voto ha visto anche tre astensioni, espresse rispettivamente da Silvio Magliano (Moderati), Andrea Cane (Lega) e Federico Perugini (Lega). "Abbiamo votato in Aula l'ammissibilità della proposta di legge di iniziativa popolare del Movimento Luca Coscioni - spiega Allasia - perché nell'Ufficio di presidenza io e il vicepresidente Graglia abbiamo ritenuto che il sì non fosse costituzionalmente accettabile. La proposta si rifà a una sentenza della Corte Costituzionale che ricusa un articolo del codice penale, per cui nelle more di questa ricusazione alcune associazioni hanno tessuto alcune idee sul suicidio assistito". "Noi però - rimarca - riteniamo inaccettabile proporlo a livello regionale, perché non è una competenza della Regione. Tecnicamente le 11.000 firme sono totalmente valide e accettabili, e quella che abbiamo votato è una proposta di delibera della maggioranza, votata in gran parte a maggioranza, con tre astenuti e due contrari. Ma in coerenza ribadisco che la legge certamente non avrà la possibilità di proseguire il suo iter".